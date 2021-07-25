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Под Полтавой легковушка столкнулась с грузовиком – погибли люди (фото)

25 июля 2021 12:33

Виктория Барановская Виктория Барановская

Авария произошла на автодороге Р 60 "Кролевец – Пирятин"

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В Полтавской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с грузовиком, в котором погибли четыре человека.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Авария произошла в воскресенье, 25 июля, около 05:00 вблизи с. Приходьки Пирятинского района. Там на автодороге Р 60 "Кролевец – Пирятин" столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

В результате столкновения погибли четыре человека.

Для высвобождения тел погибших работали 8 спасателей и 2 единицы техники.

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Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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Напомним, в Киеве стоящий на остановке автобус без водителя внезапно поехал и врезался в припаркованный легковой BMW, а затем они вместе вылетели на тротуар. Как оказалось, водитель автобуса отлучался за кофе.

Кроме того, в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщением Киев – Вроцлав. В больницу отвезли 23 человека.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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