Под Полтавой легковушка столкнулась с грузовиком – погибли люди (фото)

Фото: ГСЧС
В Полтавской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с грузовиком, в котором погибли четыре человека.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Авария произошла в воскресенье, 25 июля, около 05:00 вблизи с. Приходьки Пирятинского района. Там на автодороге Р 60 "Кролевец – Пирятин" столкнулись легковой автомобиль и грузовик.
В результате столкновения погибли четыре человека.
Для высвобождения тел погибших работали 8 спасателей и 2 единицы техники.
Фото: ГСЧС
Напомним, в Киеве стоящий на остановке автобус без водителя внезапно поехал и врезался в припаркованный легковой BMW, а затем они вместе вылетели на тротуар. Как оказалось, водитель автобуса отлучался за кофе.
Кроме того, в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщением Киев – Вроцлав. В больницу отвезли 23 человека.
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