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Под Сумами произошла утечка опасного вещества: видео

7 октября, 18:48

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Концентрация газа уже разбавлена воздушными массами

Под Сумами, вблизи железнодорожной станции Торопиловка, случился выброс аммиака.

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Об этом рассказал директор департамента гражданской защиты населения Сумской облгосадминистрации Александр Милаш, пишет "Суспильне".

По предварительным данным, на предприятии вблизи поселка Степановка произошла разгерметизация железнодорожной цистерны.

Специалисты ГСЧС сообщили в Госпродпотребслужбу, что опасных концентраций аммиака на месте инцидента не выявили. На месте находятся работники Госпродпотребслужбы и областного лабцентра. Они проводят замеры, чтобы определить, существует ли опасность для людей.

"Учитывая свойство этого газа, скорее всего, его концентрация уже разбавлена ​​воздушными массами и угрозы для людей не представляет", – сказала начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства ГУ Госпродпотребслужбы в Сумской области Валентина Тищенко.

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Также в сети опубликовали видео момента выброса.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

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Напомним, ранее в Полтаве в жилой многоэтажке произошла утечка неизвестного вещества.

Кроме того, в Днепре из автомобильной цистерны вытекло токсичное вещество.

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утечка аммиак Сумы
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