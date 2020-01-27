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Под Винницей пенсионер устроил стрельбу по собаке

27 января, 17:04

Волонтеры доставили раненое животное к врачам, а копы занялись расследованием

/ Фото: Pixabay

В Винницкой области мужчина устроил стрельбу из охотничьего оружия по собаке, которая якобы забегала в его двор и давила домашнюю птицу.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, стрелком оказался 66-летний пенсионер из села Парпуровцы.

"Сообщение о травмировании собаки из охотничьего оружия в полицию поступило от волонтера, которая сообщила, что к ней обратились жители села и рассказали о факте жестокого обращения с животным", – рассказали копы.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая допросила злоумышленника. Мужчина оправдывался тем, что пес несколько раз забегал в его хозяйство и давил домашнюю птицу.

По его словам, когда собака в очередной раз забежала во двор, владелец хозяйства ранил животное и отнес к водоему.

У мужчины изъяли охотничье ружье, которое находилось у него на законных основаниях. Раненную собаку волонтеры забрали для оказания медицинской помощи.

Было открыто уголовное производство по статье "жестокое обращение с животными". Мужчине может грозить арест на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее в супермаркете в Киеве пьяный киевлянин натравил бойцовского пса на покупателя из-за замечания. Пострадал и патрульный, который пытался унять неадекватного хозяина и его питомца. В итоге животное застрелили, а мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Также мы сообщали, что в Украине от нападений собак каждый год гибнет до десяти человек, а число покусанных и напуганных агрессивными псами не удается установить, потому что до суда такие случаи обычно не доходят. Почему домашнее животное становится агрессивным и как найти управу на соседа, если его пес терроризирует вас, выясняли журналисты "Сегодня".

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собака стрельба насилие животное Винницкая область защита животных

Источник: Сегодня

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