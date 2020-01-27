Под Винницей пенсионер устроил стрельбу по собаке

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В Винницкой области мужчина устроил стрельбу из охотничьего оружия по собаке, которая якобы забегала в его двор и давила домашнюю птицу.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, стрелком оказался 66-летний пенсионер из села Парпуровцы.

"Сообщение о травмировании собаки из охотничьего оружия в полицию поступило от волонтера, которая сообщила, что к ней обратились жители села и рассказали о факте жестокого обращения с животным", – рассказали копы.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая допросила злоумышленника. Мужчина оправдывался тем, что пес несколько раз забегал в его хозяйство и давил домашнюю птицу.

По его словам, когда собака в очередной раз забежала во двор, владелец хозяйства ранил животное и отнес к водоему.

У мужчины изъяли охотничье ружье, которое находилось у него на законных основаниях. Раненную собаку волонтеры забрали для оказания медицинской помощи.

Было открыто уголовное производство по статье "жестокое обращение с животными". Мужчине может грозить арест на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

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