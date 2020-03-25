Под Винницей простились с офицером элитного спецназа ВСУ

У спецназовца диагностировали рак мозга, и врачи год боролись за его жизнь

В Винницкой области похоронили подполковника Константина Козьму – офицера Сил специальных операций, который умер от рака. прощание состоялось на кладбище в селе Ставки Пещанского района.

Как сообщает "Новинарня", врачи диагностировали у военного онкологию – глиобластому головного мозга.

"Около года назад произошли потери памяти. В военном госпитале диагностировали опухоль головного мозга", - рассказывал сам офицер в 2019 году.

Ему провели две операции и назначили несколько курсов химиотерапии. Сослуживцы начали сбор денег на второй курс лечения побратима, однако болезнь прогрессировала.

Несмотря на все усилия врачей 22 марта мужчина скончался.

"Начинал свой путь с 3-го полка специального назначения, где занимал посты от командира группы до заместителя командира одного из отрядов специального назначения, в составе которого защищал Украину с 2014 года. С 2017 года занимал должность в командовании Сил специальных операций Вооруженных сил Украины", - рассказали спецназовцы.

После смерти офицера вдовой осталась его жена Ольга и девятилетний сын Илья.

"Потеря – это всегда тяжело. Особенно, если она не на поле боя. Еще сложнее терять того, с кем плечо-к-плечу выполняли задания и обороняли родную землю. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Константина Козмы", – написали на Facebook-странице командования ССО.

Напомним, ранее мы сообщали об освобождении из плена боевиков 12 украинских бойцов. Четверо из бывших узников оказались военнослужащими элитного армейского спецназа – Сил специальных операций (ССО).

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