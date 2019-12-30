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При обмене пленными освобождены четверо бойцов элитного спецназа ВСУ (фото)

30 декабря, 12:17

Все бывшие военнопленные бойцы проходят обследование в госпитале

Фото: Yevgen Honcharenko/Pool via REUTERS

Фото: Yevgen Honcharenko/Pool via REUTERS

12 освобожденных из плена бойцов сейчас проходят реабилитацию в военном госпитале. Четверо из бывших узников боевиков оказались военнослужащими элитного армейского спецназа – Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает Командование ССО в Facebook.

В ССО отметили, что бойцы сейчас проходят восстановление.

"29 декабря 2019 года, в рамках выполнения договоренностей по обмену военнопленными, наконец, вернулись из российского плена четверо воинов специального назначения. Состояние военнослужащих удовлетворительное, но впереди еще продолжается медицинское и психологическое обследование. Командование Сил специальных операций ВС Украины приветствует украинских героев, родных и близких с долгожданным возвращением", – говорится в сообщении.

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря на КПВВ "Майорское" (под Горловкой) в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. В свободную Украину вернулись 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. Еще шесть украинцев были освобождены из плена, но остались на оккупированной территории, потому что там их семьи. Полный список имен освобожденных украинцев.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что около 50 осужденных, которые отказались от обмена, или отказались возвращаться на неподконтрольную территорию Донбасса, останутся за решеткой.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская уточнила, что 17 человек отказались переезжать в т.н. "Л/ДНР", а еще около 30 человек отказались участвовать в обмене и продолжают отбывать наказание. Также она заявила, что Украина будет пытаться договориться об освобождении еще 300 человек. Кроме того, в следующий обмен пленными намерены включить уже крымских политзаключенных.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Источник: Сегодня

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