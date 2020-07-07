Под Винницей семейная пара из Австрии несколько лет снимала детское порно

Подозреваемых задержали, им грозит до 12 лет тюрьмы

В Винницкой области полиция разоблачила гражданина Австрии и его жену, которые под видом работы детского модельного агентства снимали и распространяли порно.

Об этом сообщили на официальном сайте областного управления Национальной полиции.

"Полиция собрала достаточно доказательств противоправных действий двух членов преступной группы, которые около трех лет занимались изготовлением и распространением продукции порнографического содержания с участием детей", – говорится в сообщении.

По данным следствия, 35-летний австриец и его 22-летняя жена в частном доме под Винницей под видом модельного агентства обустроили детскую студию, где вели фото- и видеосъемку полуобнаженных малолетних мальчиков, а потом продавали эти кадры на закрытых сайтах.

Видео: Нацполиция

"В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники без согласия родителей проводили фото-, видеосъемку детей, выкладывали на закрытых сайтах в виртуальном хранилище и продавали преимущественно иностранцам за криптовалюту, которую потом конвертировали в гривну", – отметили в полиции.

В ходе обысков следователи изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации и другие вещественные доказательства. Обыски по месту жительства подозреваемых продолжаются.

Было открыто уголовное производство по статье "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов", которая грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Сейчас решается вопрос объявления фигурантам о подозрении и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без права выйти под залог.

Ранее в Киеве разоблачили группу сутенеров, которые создали 12 притонов в центре столицы.

Также сообщалось, что в Черниговской области 13-летняя девочка забеременела от "примерного" семьянина.

Подобный случай произошел и в Ровенской области. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться