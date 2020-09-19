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В Одессе мать избила ребенка на глазах у прохожих

19 сентября, 15:57

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой

В Одессе произошел вопиющий случай — мать посреди улицы жестоко избивала маленького сына. Остановили издевательства над ребенком полицейские, которых вызвали прохожие.

В местной полиции рассказали, что все случилось 18 сентября на проспекте Академика Глушко. Горе-мать была пьяна, а ребенка пришлось госпитализировать. Двухлетнему мальчику в больнице диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Теперь женщине, которая так жестоко обращалась с родным сыном, грозит лишение родительских прав.

Кроме того, недавно в Одессе пьяная женщина ночью гуляла с маленьким ребенком по проезжей части. Прохожие вызвали полицию.

Также мы сообщали, что в Одесской области женщина на несколько дней бросила в квартире троих малолетних детей и ушла "по своим делам". Стоит добавить, что мать пришла в полицию и поинтересовалась судьбой своих детей лишь через сутки.

А в Кривом Роге горе-мать поила маленького ребенка алкоголем. Это произошло возле одного из супермаркетов микрорайона Восточный-2.

Видео: Facebook

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Одесса избиение задержание мальчик горе-мать
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