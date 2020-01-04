Поджигал живого поросенка: под Житомиром подросток-садист до смерти замучил животное

Однако информации не достаточно, чтобы начать уголовное производство

/ Фото: Pixabay

В поселке под Житомиром подросток зверски пытал газовой горелкой избитого, но еще живого поросенка. Об этом сообщается в Telegram-канале dtp kiev info.

Сообщается, что создателям канала попало видео с издевательством над животным, которое подросток выложил в Insragram. Они установили личность подростка, нашли его дом в поселке Чоповичи и пообщались с соседями и рассказали об этом в соцсетях.

"Вскоре после постов с нами связались виновник торжества и его мать, которые сначала утверждали что он только снимал, потом что его там не было, потом начали угрожать. В том числе "милицией", – говорится в сообщении.

Мэр Чоповичей узнал о ситуации и пообещал, что с семьей проведут беседы. Однако, для того, чтобы начать уголовное производство по статье о жестоком обращении с животным мало материала, "а сама жертва давно съедена".

Сообщается, что если бы дело дошло до полиции, подростка привлекли по статье "Жестокое обращение с животными" и могли лишить свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, что в Прилуках Черниговской области полицейские разыскивают злоумышленников, которые расстреляли собаку из автомобиля.

Ранее полицейский пытался сжечь собаку в Кривом Роге . Зоозащитники сообщили, что 2 марта во время сжигания листвы в своем дворе (что уже является нарушением ряда законов), майор полиции на глазах у соседей наколол на вилы бездомную собаку и живьем бросил в огонь.

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