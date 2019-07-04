Под Житомиром появится объездная дорога за 42 миллиона евро

Трасса станет более широкой и удобной для автомобилистов

Строительство объездной дороги под Житомиром обойдется в 42 миллиона евро – за эти деньги трассу расширят и сделают более удобной для автомобилистов, возведут развязки и путепроводы. Строительство ведут из бетона.

Еще недавно здесь было поле, а сейчас – ровная насыпь, работает техника – строители расширяют дорогу. Эти 22 километра – единственное узкое место на трассе, которая соединяет Киев и Ровно. Каждый день здесь проезжает около шести тысяч автомобилей, говорят в Укравтодоре.

Чтобы разгрузить объездную дорогу и сделать этот участок трассы международного значения – и сделать его дорогой первой категории – расходуют крупную сумму.

После реконструкции эта дорога будет иметь две проезжие части и четыре полосы движения, а скорость повысят до 110 километров в час.

Строительные работы ведут китайцы. Они используют бетон, утверждая, что он более стойкий к износу.

"Мы – опытные строители, в Китае мы построили много бетонных дорог, также строили дороги в Грузии, Армении, странах Средней Азии. С Украиной работаем впервые, но уверяем, что выполним работы вовремя и главное – качественно", – пообещал руководитель проекта Це Вейдзи.

Завершить работы должны уже будущим летом. Кроме самого дорожного полотна также возводят инфраструктуру.

"Оборудование и строительство путепровода через железную дорогу, четыре развязки двух уровней, строительство двух наземных пешеходных переходов, также будет развязка для пропуска сельскохозяйственной техники", – рассказал заместитель начальника службы автомобильных дорог Житомирской области Андрей Цепелев.

Масштабное строительство правительство Гройсмана начало в 2017-м году. За два года восстановили больше, чем за предыдущее десятилетие – почти семь тысяч километров. По словам Владимира Гройсмана, сейчас главная задача – объединить качественным покрытием все областные центры и построить сеть транспортных коридоров.

Не забывают в правительстве и о районных дорогах. Сейчас разрабатывают программу их реконструкции, планируют использовать цементобетон.

"В 2016-м вся автодорожная отрасль Украины была в принципе банкротом. Мы остановили банкротство, восстановили отрасль, создали новую систему строительства дорог и начали их строить. Мы будем комбинировать технологии асфальто-бетона и бетона, исходя из тех параметров, которых нам нужно достигнуть. Мы идем по плану и нужно только усиливать эту работу и увеличивать финансирование. Я бы хотел, чтобы мы работали с опережением графиков", – заявил Владимир Гройсман.

В этом году на строительство украинских дорог Кабмин выделил рекордную сумму – 56 миллиардов гривен. В следующем запланировали – не менее 75 миллиардов.

Напомним, ранее стало известно, сколько потратят на ремонт дорог в 2020 году. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заверил, что финансирование есть и его нужно сохранить.

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