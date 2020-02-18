Подробности смертельной резни в Шостке: погибший иностранец недавно женился

В Запорожье произошла драка и поножовщина

В Шостке во время поножовщины у кафе погиб 27-летний гражданин Грузии. Важа недавно женился и только год назад у него родился ребенок, сообщает местное издание Шостка.INFO.

Очевидцем драки стал известный в городе общественный деятель и активист Денис Якименко. По его словам, в тот вечер они в компании с друзьями и женами отдыхали в заведении. С ними были иностранцы – Важа Шамояни и его младший брат. Выяснилось, что мужчина каждый год по традиции приезжал в Шостку погостить к друзьям.

Денис рассказал, что сначала компания мирно общалась за столиком, но к ним начали приставать две подвыпившие девушки. Парни их игнорировали, но потом барышни попросили о помощи. Они заявили, что к ним кто-то пристает, и братья-иностранцы вышли на улицу заступиться.

"К нам подошли еще двое, начали с грузинами драться, мы вступились. Я одного с газового баллончика задул. У противников оказался нож… Смотрю – мой друг, Алексей, куда-то бежит без куртки… Я не видел, как порезали Важу, ведь тогда побежал за Алексеем, поняв, что что-то случилось, но не нашел его. Как выяснилось, Алексея тоже порезали, с ранениями он бежал из последних сил, на эмоциях, во дворе лег и сам себе вызвал "скорую"… Оказалось, за ним гнались, чтоб дорезать, но неподалеку стояла патрульная полиция, видимо, это их остановило и спасло Алексею жизнь", – рассказывает Денис.

Раненый в драке Алексей сейчас находится в больнице – его спасают врачи. А Дениса, его гражданскую жену и других ребят, которые были в их компании, забрали в Шосткинский отдел полиции для выяснения обстоятельств.

"Следователь нас допросил. Потом спустился еще один работник полиции, сказав, что меня ему нужно забрать на второй этаж. Я понял, что что-то не то… Наверху мне сказал: "Раздевайся, выключай телефон, сейчас бить буду" и стал срывать с меня куртку. Я возмутился: "Это ты сейчас умный, а вечером?". Я сказал, что хочу позвонить адвокату. Он мне отказал. Но я успел позвонить адвокату и начальнику полиции", – говорит Денис.

Когда адвокат приехала, они пошли в кабинет к начальнику полиции. По словам Дениса, после этого у него забрали телефон и начали бить по ушам.

В местной полиции же рассказали, что недоумевают, почему Денис сделал такое заявление. По их словам, он был приглашен в полицию в качестве свидетеля.

"После драки у кафе, где человек принимал непосредственное участие, он был приглашен в Шосткинского отдела полиции в качестве свидетеля. Там его допросили, где он рассказал о ходе событий, связанных с убийством его товарища и нанесением ножевых ранений другому его знакомому. Менее чем за 3 часа он покинул отдел полиции, о чем была сделана соответствующая запись в журнале доставленных и посетителей Шосткинского отдела полиции. Отмечу, что человек собственноручно написал в журнале, что претензий к полицейским он не имеет и поставил свою подпись. Кроме того, в присутствии адвоката, которая была рядом с ним на допросе, он также претензий к правоохранителям не высказывал", – рассказала инспектор сектора мониторинга Шосткинского отдела полиции Татьяна Меняйло.

В пресс-службе прокуратуры Сумской области рассказали, что сейчас по подозрению в убийстве 27-летнего пострадавшего задержан местный житель. Также известно имя его товарища, который ранил Алексея – сейчас его ищут.

Также отметим, что погибший иностранец и его брат – спортсмены. Важа недавно женился, только год назад у него родился ребенок.

Напомним, недавно в центре Одессы произошла массовая драка с поножовщиной – на Греческой площади иностранцы повздорили с тремя одесситами, которые после вечеринки возвращались домой. От полученных ранений двое пострадавших умерли: 28-летний одессит на месте стычки, а 21-летний иностранец – в больнице.

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