В Шостке ссора из-за девушек закончилась массовой резней: есть погибший

Еще один мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии

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В Шостке после посиделок в кафе произошла поножовщина – две компании мужчин поссорились из-за девушек. Закончилось все трагично – один мужчина погиб, еще один – в больнице.

В пресс-службе полиции в Сумской области рассказали все подробности инцидента. Как выяснилось, ночью в кафе отдыхали две компании мужчин. Между ними и возник конфликт – мужчины поссорились из-за девушек, которые отдыхали в этом же заведении. Выяснить отношения разъяренные мужчины решили на улице – там и завязалась драка. В ход пошли не только кулаки, но и нож.

В результате поножовщины погиб 27-летний мужчина. Также ранен его 24-летний товарищ. Пострадавшего довезли в больницу в тяжелом состоянии.

Расследование инцидента копы проводят сразу по двум статьям: "убийство" и "покушение на убийство". Копы уже разыскивают других участников драки.

Напомним, недавно в центре Одессы произошла массовая драка с поножовщиной – на Греческой площади иностранцы повздорили с тремя одесситами, которые после вечеринки возвращались домой. От полученных ранений двое пострадавших умерли: 28-летний одессит на месте стычки, а 21-летний иностранец – в больнице.

А в Киеве нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

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