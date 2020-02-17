Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,49

В Шостке ссора из-за девушек закончилась массовой резней: есть погибший

17 февраля, 10:26

Еще один мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Facebook

В Шостке после посиделок в кафе произошла поножовщина – две компании мужчин поссорились из-за девушек. Закончилось все трагично – один мужчина погиб, еще один – в больнице.

В пресс-службе полиции в Сумской области рассказали все подробности инцидента. Как выяснилось, ночью в кафе отдыхали две компании мужчин. Между ними и возник конфликт – мужчины поссорились из-за девушек, которые отдыхали в этом же заведении. Выяснить отношения разъяренные мужчины решили на улице – там и завязалась драка. В ход пошли не только кулаки, но и нож.

В результате поножовщины погиб 27-летний мужчина. Также ранен его 24-летний товарищ. Пострадавшего довезли в больницу в тяжелом состоянии.

Расследование инцидента копы проводят сразу по двум статьям: "убийство" и "покушение на убийство". Копы уже разыскивают других участников драки.

Напомним, недавно в центре Одессы произошла массовая драка с поножовщиной – на Греческой площади иностранцы повздорили с тремя одесситами, которые после вечеринки возвращались домой. От полученных ранений двое пострадавших умерли: 28-летний одессит на месте стычки, а 21-летний иностранец – в больнице.

А в Киеве нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

нож драка полиция погибшие ранения Шостка поножовщина сумская область

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменится
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменитсяУкраина
"Где дороги?": таксист сорвал выступление мэра Николаева (видео)Другие регионы
В Николаеве двое упертых водителей устроили гонки и попали в ДТП: видео
В Николаеве двое упертых водителей устроили гонки и попали в ДТП: видеоДругие регионы
В Николаеве
В Николаеве "герой парковки" оставил авто сразу на двух "зебрах": фотоДругие регионы
4000 долларов за смену: в Херсоне на взятках
4000 долларов за смену: в Херсоне на взятках "погорели" таможенники (видео)Другие регионы
В Полтаве 18-летняя девушка застрелила инструктора тира: видео
В Полтаве 18-летняя девушка застрелила инструктора тира: видеоДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...