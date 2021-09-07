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Подсыпала "мертвую землю". Кадровика Роменского горсовета заподозрили в черной магии

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
7 сентября, 20:43
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Камеры наблюдения мэрии Ромен зафиксировали, как одна из работниц что-то подсыпает под двери коллегам – здание впоследствии освятили
Женщина что-то подсыпала под двери коллег
Женщина что-то подсыпала под двери коллег / Фото: Коллаж: Сегодня

В Роменском горсовете (Сумская область) заведующая сектором управления персоналом подсыпала землю под кабинеты коллег, ее зафиксировали установленные в здании камеры наблюдения. Местные говорят, что земля была с кладбища и все дело якобы в "черной магии".

Об этом сообщает ТСН.

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Отмечается, что чиновники горсовета несколько раз замечали странный мусор под своими дверями, правда открылась благодаря камерам наблюдения. Женщину уже уволили.

На кадрах с видеокамеры видно, как она что-то сыпет в коридоре у дверей.

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Журналисты выяснили, что одни из дверей, под которыми кадровик что-то оставила – в кабинет управляющей делами исполкома, но она отказалась это комментировать. Как и другие работники горсовета.

"Это видео и то что там происходило – я никаких комментариев давать не буду, это все в прошлом", – заявила Наталия Москаленко.

В то же время мэр Ромен Олег Стогний рассказал, что в его приемной тоже замечали землю, а происходило все это в течение нескольких месяцев.

"Была там земля и разный хлам. Я ее (кадровика. – Ред.) вызвал к себе, вызвал своих подчиненных и сказал: "Пожалуйста объясните нам, что вы делали". Сидит, молчит, глазами только водит", – рассказал городской голова.

Вскоре после инцидента женщину уволили, но говорят, что не из-за земли, а "по собственному желанию".

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В то же время сама уволенная заявила, что видео сфальсифицировано и это личная месть новоизбранного мэра. Говорит, он пытался ее уволить с самого начала вступления в должность. И теперь она не выдержала и сама ушла.

В Роменском горсовете несмотря на то, что говорят, что в суеверия не верят, кабинеты все же освятили.

Напомним, на Херсонщине житeльницa ceлa Любимo-Пaвлoвкa попросила пoмoщи у полиции в бopьбe co злыми чapaми. Oнa пoзвoнилa в Kaxoвcкий oтдeл Нaциoнaльнoй пoлиции и пoжaлoвaлacь нa coceдку.

Мы также писали, что жительница Винницы отдала более пяти миллионов гривен за "снятие порчи".

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