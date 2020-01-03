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Погоня в Николаевской области: нарушитель протаранил машину полиции

3 января, 12:02

Мужчина не остановился по требованию копов, поскольку не имел водительских прав

/ Фото: Нацполиция

В Первомайске Николаевской области экипаж патрульной полиции заметил микроавтобус Peugeot Boxer, который явно нарушал правила дорожного движения. Копы начали потребовали от нарушителя остановиться, однако тот попытался скрыться.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, микроавтобус обратил на себя внимание патрульных тем, что двигался по встречной полосе, тогда как его сторона была свободна. Кроме того, на машине были заметны повреждения ветрового стекла и отсутствовал задний бампер.

"Стражи порядка начали преследование правонарушителя, который грубо нарушал правила дорожного движения, постоянно выезжая на встречную полосу, чем создавал аварийные ситуации. Водитель-беглец не справился с управлением, допустил столкновение со служебной машиной полиции, выехал за проезжую часть дороги в кювет, где его машина перевернулась на левый бок", – отметили копы.

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В результате аварии водитель микроавтобуса, 40-летний местный житель, получил травмы и был госпитализирован. Патрульные травмированы не были. Сам нарушитель признался, что он не остановился по требованию полицейских, потому что не имел удостоверения шофера.

Ранее сообщалось, что в центре Киева пьяный водитель устроил гонки с полицией и не одно ДТП.

Также новости "Сегодня" писали, что киевская полиция с чрезвычайными усилиями задержала водителя элитной BMW X5, который совершил аварию, а потом сбежал с места инцидента на большой скорости.

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николаевская область погоня первомайск патрульные

Источник: Сегодня

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