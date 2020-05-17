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Пока спасали жену, погиб муж: в Житомирской области во время отдыха утонули супруги

17 мая, 17:07

Татьяна Очеретяна

Женщины плавали на лодке, и она перевернулась

В Житомирской области во время отдыха с компанией два человека утонули в реке Пустоха. Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла в селе Нехворощ Андрушевского района. Спасателям сообщили об утопленнике, которого не могут достать из воды.

Бойцы ГСЧС добрались до тела на надувной лодке и с помощью металлического крюка подтянули его к себе, но признаков жизни мужчина не подавал. Его тело обвязали спасательной веревкой и доставили на берег. Погибшим оказался 42-летний житель Бердичева.

Очевидцы рассказали, что компания отдыхала на берегу водоема. Четыре женщины решили поплавать на лодке, но посреди водоема она неожиданно перевернулась. Трое выбрались на берег самостоятельно, но одна из женщин не умела плавать.

"На ее спасение бросились собственный муж со своим братом. Последний нашел утопленницу и доставил ее на берег. Уже там с остальными отдыхающими пытался как-то привести в чувство. К сожалению, все их попытки оказались тщетными. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 37-летней женщины. Пока все внимание было приковано к спасению женщины, никто не обратил внимания, вышел ли из водоема ее муж. Только потом стало известно, что он утонул, и его тело извлекали спасатели", – говорится в сообщении спасателей.

Также в ГСЧС рассказали, что только с начала мая в Украине утонул 41 человек.

"Преимущественно причиной трагических случаев становится то, что граждане переоценивают собственные силы и посещают места возле водоемов, не приспособленные для купания", – подчеркнули спасатели.

Напомним, в Запорожской области на пруду утонули трое детей.

Кроме того, в прошлом году в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл. Спасатели и водолазы искали ребенка трое суток.

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спасатели утонул ГСЧС житомирская область

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