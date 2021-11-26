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Показывал свои голые фото: под Черкассами парень развращал ребенка в интернете

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
26 ноября, 11:42
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Злоумышленнику назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы
19-летний парень развращал девочку. Фото: коллаж "Сегодня"
19-летний парень развращал девочку. Фото: коллаж "Сегодня"

В Черкасской области 19-летний парень развращал несовершеннолетнюю в Сети. Он переписывался с девочкой на сексуальную тематику.

Об этом сообщили в пресс-службе Черкасской областной прокуратуры.

Детали

В начале 2021 года 19-летний парень в Сети переписывался с малолетней девочкой на сексуальную тематику.

Парень присылал сообщения и изображения сексуального содержания, чем нарушил права ребенка на половую неприкосновенность, нормальное физическое, психическое и социальное развитие.

Что грозит злоумышленнику?

Суд признал 19-летнего парня виновным в изготовлении, хранении, распространении среди несовершеннолетних изображений порнографического характера и развращении малолетней ч. 1, ч. 2 ст. 301, ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, одновременно от его отбывания освободили и назначили испытательный срок продолжительностью три года.

Сексуальное насилие над детьми в Украине

В среднем до 80% случаев насилуют детей взрослые, которых они знают. Из них около 40% – очень близкие к ребенку родственники или родители. О 90% преступлений никогда не сообщают в полицию.

Почему дети молчат

Причины молчания детей самые разные:

  • страх или стыд;
  • недоверие родителей к словам ребенка;
  • страх ребенка потерять близкого взрослого, который заботится и часто дарит подарки;
  • зависимость семьи от педофила.

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