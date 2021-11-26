Показывал свои голые фото: под Черкассами парень развращал ребенка в интернете

В Черкасской области 19-летний парень развращал несовершеннолетнюю в Сети. Он переписывался с девочкой на сексуальную тематику.
Об этом сообщили в пресс-службе Черкасской областной прокуратуры.
Детали
В начале 2021 года 19-летний парень в Сети переписывался с малолетней девочкой на сексуальную тематику.
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Парень присылал сообщения и изображения сексуального содержания, чем нарушил права ребенка на половую неприкосновенность, нормальное физическое, психическое и социальное развитие.
Что грозит злоумышленнику?
Суд признал 19-летнего парня виновным в изготовлении, хранении, распространении среди несовершеннолетних изображений порнографического характера и развращении малолетней ч. 1, ч. 2 ст. 301, ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, одновременно от его отбывания освободили и назначили испытательный срок продолжительностью три года.
Сексуальное насилие над детьми в Украине
В среднем до 80% случаев насилуют детей взрослые, которых они знают. Из них около 40% – очень близкие к ребенку родственники или родители. О 90% преступлений никогда не сообщают в полицию.
Почему дети молчат
Причины молчания детей самые разные:
- страх или стыд;
- недоверие родителей к словам ребенка;
- страх ребенка потерять близкого взрослого, который заботится и часто дарит подарки;
- зависимость семьи от педофила.
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