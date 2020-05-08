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Полтавский депутат попался на взятке в 160 тысяч долларов

8 мая, 20:36

Руслан Ровик

Деньги мужчина требовал за решение на выделение 100 гектаров земли

В Полтаве депутата районного совета задержали на получении взятки в 160 тысяч долларов.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, мужчина требовал деньги за помощь в получении разрешений на земельные участки площадью в 100 гектаров.

"По данным следствия, депутат, по предварительному сговору с двумя лицами, требовал от жителя Полтавщины деньги за влияние на принятие решения должностными лицами Госгеокадастра в области о выдаче 50 разрешений на проекты землеустройства на земельные участки общей площадью почти 100 га", - говорится в сообщении.

Полицейские провели обыски по месту жительства и работы подозреваемых, а также в их автомобилях и в административном здании Главного управления Госгеокадастра.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, а также объявления депутату и еще двоим фигурантам подозрений по статье о злоупотреблении влиянием.

Напомним, ранее руководитель таможенного поста "Ковель" был задержан на получении взятки в размере 5 440 долларов.

Также мы сообщали о законе об обличителях корупции в Украине , который предполагает, что каждый человек сможет заработать на коррупционерах. Документом установлено вознаграждение для обличителей, а также целый ряд гарантий. Но есть определенные условия. Подробнее – смотрите в сюжете "Сегодня":

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взятка депутат Полтава взяточник Полтавская область

Источник: Сегодня

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