"Полтавского террориста" ищут четвертые сутки: почему так долго

В Нацполиции нашли объяснение тому, что все еще не задержали Романа Скрипника

"Полтавского террориста" Романа Скрипника, который на прошлой неделе захватил заложника и угрожал взорвать его и себя, не могут поймать уже четвертые сутки из-за его личных навыков.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Полтавского облуправления Нацполиции Роман Гришин, заявив, что мужчина обладает военной подготовкой и навыками выживания в экстремальных условиях.

Также его поиски усложняются "спецификой природного ландшафта Миргородского района" Полтавской области, где он скрывается с момента побега.

Гришин добавил, что полиция сформировала психолого-криминалистический портрет преступника. Известно о наличии у него проблем с психикой, которые развились на фоне употребления наркотиков.

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Взвесив все риски, правоохранители призывают людей к осторожности, если увидят Романа Скрипника, не задерживать его самостоятельно, а звонить в полицию.

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Как уже сообщалось, ранее бывший начальник управления криминальной разведки ГУБОП МВД Украины Валерий Кур высказал сайту "Сегодня" свою версию, почему Скрипника так долго не могут найти.

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