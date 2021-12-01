Попался на курении. В Виннице копы сделали замечание мужчине – оказалось, он был в розыске

Чтобы все выяснить полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу

Парень курил на территории железнодорожного вокзала / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 1 декабря, 22-летний парень курил на вокзале в Виннице. За это предусмотрена админответственность. Патрульные подошли к нему и начали проверять документы. Парень оказался в розыске.

Об этом сообщает патрульная полиция Винницкой области.

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В ходе проверки документов патрульные установили, что уже 3 года 22-летний парень находится в розыске киевской полиции по ч. 1 ст. 191 (Присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении) УКУ.

Для выяснения всех обстоятельств копы вызвали следственно-оперативную группу.

Также на нарушителя вынесли постановление по ч. 1 ст. 175-1 (Курение табачных изделий в местах, где это запрещено законом) КУоАП.

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Проверял, есть ли он в розыске. В Краматорске вор вызвал на себя полицию

В Краматорске мужчина в розыске сам на себя вызвал патрульных. Его искали из-за множества краж.

Мужчина позвонил на 102 и сообщил, что он нуждается в консультации. Прибывшие по месту вызова патрульные встретились с заявителем. Мужчина был немного пьян и попросил проверить, находится ли он в розыске.

По полицейским базам патрульные установили, что 41-летний местный житель действительно находится в активном розыске за неоднократные кражи.

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