Попытка самосожжения в Киеве: сумские чиновники рассказали о возможных причинах

После попытки самосожжения мужчины под Офисом президента в Киеве выяснилось, что на такой шаг решился житель Белопольского района Сумской области Александр Бурлаков.

Обстоятельства, которые привели к происшествию, выясняли на совещании в Сумской областной государственной администрации, сообщили в пресс-службе ОГА.

Как заявила временно исполняющая обязанности руководителя администрации Ирина Купрейчик, сам "Бурлаков со своим вопросом в ОГА не обращался – все его обращения поступали в Офис президента, Кабмин, Верховную Раду".

"Первое обращение было в феврале 2015 года, в последний раз обращался в 2019 году. Вопрос был один: он возмущался, что распаевание земель предприятия, где он в свое время работал, прошло неправомерно и он не может получить теперь землю", – заявила начальник отдела по работе с обращениями граждан ОГА Наталья Лебедь.

В свою очередь руководитель Белопольской районной администрации Елена Никитенко сообщила, что право на землю мужчина реализовал – в 2007 году он получил земельный участок площадью 1,55 га пашни для ведения личного сельского хозяйства.

"Но мужчина еще хотел получить и землю на пай бывшего дочернего предприятия "Луч", где работали жители Гуриновского сельского совета, и он в том числе. Но земли этого предприятия, согласно действующему законодательству, распаеванию не подлежат", – говорится в сообщении.

В администрации объяснили, что это предприятие в свое время не превратили в коллективное, его земли перевели в государственную собственность, а позже передали в аренду на 15 лет.

Действие договора заканчивается в 2023 году, в связи с этим право на землю Александр Бурлаков пока реализовать не может.

"Я считаю, что самоподжог – это не выход и не решение проблемы. Земли, где он хотел взять себе участок, распаеванию не подлежат. И дело не в том, что сельская, районная или областная власть не желают помочь. Закон есть закон. И нарушать его не имеет права никто", – отметила Купрейчик.

Напомним, что очевидцами попытки самосожжения стали полицейские и участники акции протеста, которая проходила рядом – им удалось быстро потушить огонь на мужчине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться