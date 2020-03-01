Порезал себя и бросался на копов: в Сумской области со стрельбой задержали мужчину

В Сумской области полиция мужчина с ножом бросался на полицейских охраны и те вынуждены были применить табельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как написали в ведомстве, происшествие произошло в городе Конотоп, около 21:30.

"Группа реагирования полиции охраны получила сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из частных домов. Прибыв по указанному адресу, у ворот дома полицейские застали мужчину, вооруженного ножом. Увидев правоохранителей, то стал вести себя неадекватно: ругаясь и угрожая суицидом, вызвал себе порез грудной клетки. Затем стал бросаться с ножом на полицейских", - написали на сайте.

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Поскольку на все предупреждения нарушитель реагировал агрессивно, полицейский выстрелил в воздух. Это не подействовало и злоумышленник начал приближаться к копам. Тогда другой полицейский вынужден был сделать несколько выстрелов по ногам злоумышленника.

"Выбив у того из рук нож и известив медиков о раненом, работники полиции охраны предоставили ему домедицинскую помощь. Сами правоохранители не пострадали. Относительно нападающего – им оказался нетрезвый 48-летний конотопчанин. Мужчина до сих пор в поле зрения полиции не попадал", – добавили в пресс-службе.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее в Киевской области пограничники со стрельбой задержали нарушителя.

Кроме того, в Харькове в ночь на четверг, 13 февраля, произошло ЧП со стрельбой . Полицейские открыли огонь по автомобилю, который ездил по полю.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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