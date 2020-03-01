Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

Порезал себя и бросался на копов: в Сумской области со стрельбой задержали мужчину

1 марта, 17:11

Татьяна Очеретяна

Злоумышленником оказался пьяный местный житель

В Сумской области полиция мужчина с ножом бросался на полицейских охраны и те вынуждены были применить табельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как написали в ведомстве, происшествие произошло в городе Конотоп, около 21:30.

"Группа реагирования полиции охраны получила сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из частных домов. Прибыв по указанному адресу, у ворот дома полицейские застали мужчину, вооруженного ножом. Увидев правоохранителей, то стал вести себя неадекватно: ругаясь и угрожая суицидом, вызвал себе порез грудной клетки. Затем стал бросаться с ножом на полицейских", - написали на сайте.

Реклама

Поскольку на все предупреждения нарушитель реагировал агрессивно, полицейский выстрелил в воздух. Это не подействовало и злоумышленник начал приближаться к копам. Тогда другой полицейский вынужден был сделать несколько выстрелов по ногам злоумышленника.

"Выбив у того из рук нож и известив медиков о раненом, работники полиции охраны предоставили ему домедицинскую помощь. Сами правоохранители не пострадали. Относительно нападающего – им оказался нетрезвый 48-летний конотопчанин. Мужчина до сих пор в поле зрения полиции не попадал", – добавили в пресс-службе.

В тренде
Боевики активизировались на Донбассе: военные рассказали, где было "жарко"

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее в Киевской области пограничники со стрельбой задержали нарушителя.

Кроме того, в Харькове в ночь на четверг, 13 февраля, произошло ЧП со стрельбой . Полицейские открыли огонь по автомобилю, который ездил по полю.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

стрельба конотоп сумская область полиция охраны

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавируса
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавирусаДругие регионы
Били ногами из-за парня: школьницам из Бердичева грозит немалый срок
Били ногами из-за парня: школьницам из Бердичева грозит немалый срокДругие регионы
Старая мебель и двери без замков: эвакуированные в
Старая мебель и двери без замков: эвакуированные в "Новые Санжары" пожаловались на условия (видео)Другие регионы
В Новые Санжары привезли эвакуированных, их забросали камнями: онлайн-трансляция
В Новые Санжары привезли эвакуированных, их забросали камнями: онлайн-трансляцияДругие регионы
Атака на автобусы в Новых Санжарах: на видео попала интересная деталь (видео 18+)
Атака на автобусы в Новых Санжарах: на видео попала интересная деталь (видео 18+)Другие регионы
Колонна автобусов приехала в санаторий в Новых Санжарах с разбитыми окнами под градом камней
Колонна автобусов приехала в санаторий в Новых Санжарах с разбитыми окнами под градом камнейДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...