Пострадавшую при пожаре хрущевку полиция взяла под охрану от мародеров

Правоохранители взяли под охрану от возможных мародеров многоэтажку, пострадавшую в результате пожара в Новой Каховке. Возле каждого подъезда будет стоять полицейский. Город также планирует привлечь "Муниципальную охрану".
Об этом сообщает местное издание Novakahovka.city.
Отмечается, что в доме выключили электричество и газоснабжение. Воду не отключали.
Жильцов дома будут расселять в детсад "Золотой ключик", здание бывшего санатория "Дружба" и в детское инфекционное отделение в микрорайоне "Сокол", которое раньше готовили для обсервации граждан с подозрением на COVID-19.
Как сообщалось, в городе Новая Каховка Херсонской области произошел крупный пожар в жилом доме. Пламя охватило всю крышу здания. Пожар вспыхнул в пятиэтажном доме на улице Букина, 20. По словам очевидцев, квартиру поджег мужчина, который поссорился со своей женой. По данным спасателей, общая площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров. Однако обошлось без жертв.
Правоохранители уже задержали поджигателя. Следователи начали уголовное производство. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении.
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