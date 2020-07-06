Українська
$ 27,17
30,51
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Пострадавшую при пожаре хрущевку полиция взяла под охрану от мародеров

6 июля, 04:28

Елена Вус Елена Вус

Больше всего от пожара пострадали квартиры пятого этажа

Правоохранители взяли под охрану от возможных мародеров многоэтажку, пострадавшую в результате пожара в Новой Каховке. Возле каждого подъезда будет стоять полицейский. Город также планирует привлечь "Муниципальную охрану".

Реклама

Об этом сообщает местное издание Novakahovka.city.

Отмечается, что в доме выключили электричество и газоснабжение. Воду не отключали.

Жильцов дома будут расселять в детсад "Золотой ключик", здание бывшего санатория "Дружба" и в детское инфекционное отделение в микрорайоне "Сокол", которое раньше готовили для обсервации граждан с подозрением на COVID-19.

В тренде
Сильный ливень затопил Черкассы: улицы ушли под воду (видео)

Как сообщалось, в городе Новая Каховка Херсонской области произошел крупный пожар в жилом доме. Пламя охватило всю крышу здания. Пожар вспыхнул в пятиэтажном доме на улице Букина, 20. По словам очевидцев, квартиру поджег мужчина, который поссорился со своей женой. По данным спасателей, общая площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров. Однако обошлось без жертв.

Реклама

Правоохранители уже задержали поджигателя. Следователи начали уголовное производство. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении.

Видео: Украина Сейчас, Telegram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

новая каховка пожар ГСЧС хрущовка

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Черкассах от коронавируса умер хирург: его брат скончался от COVID-19 в июне
В Черкассах от коронавируса умер хирург: его брат скончался от COVID-19 в июнеДругие регионы
Пляжи на Азовском море атаковали огромные медузы: видео
Пляжи на Азовском море атаковали огромные медузы: видеоУкраина
Сильный ливень затопил Черкассы: улицы ушли под воду (видео)
Сильный ливень затопил Черкассы: улицы ушли под воду (видео)Другие регионы
Когда в Украине наконец-то спадет жара: синоптик дала прогноз
Когда в Украине наконец-то спадет жара: синоптик дала прогнозУкраина
Будут плохие последствия: Степанов обратился к властям в регионах
Будут плохие последствия: Степанов обратился к властям в регионахПолитика
Зеленский объявил выговор руководителю одной из областей
Зеленский объявил выговор руководителю одной из областейДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять