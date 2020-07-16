Потратили часть краденых денег: появились новые подробности нападения на авто "Укрпочты"

Стали известны новые подробности о налетчиках на автомобиль "Укрпочты" в Полтавской области. Как сообщила сайту "Сегодня" спикер областной прокуратуры Людмила Иващук, трое из нападавших оказались безработными, четвертый – сотрудник почтовой компании.

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В свою очередь спикер областной полиции Роман Гришин рассказал, что, по данным следствия, налетчики за несколько дней до задержания успели потратить более 100 тысяч гривен.

"Они уехали в Киев, в столице тратили деньги на алкоголь и развлечения. После (этого. – Ред.) были задержаны", – уточнил Гришин.

По данным полиции, оставшиеся деньги, около 2,5 миллиона гривен, полиции удалось найти и изъять для возвращения почтовикам.

Напомним, утром 7 июля в Полтавской области произошло крупное ограбление – неизвестные взорвали автомобиль "Укрпочты" и украли из него более 2,7 миллиона гривен. Кроме денег, разбойники забрали и табельный пистолет охранника.

Правоохранители задержали четырех подозреваемых. 11 июля суд в Полтавской области рассмотрел ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что водителя "Газели", над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство, госпитализировали в реанимацию .

Видео: Нацполиция

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