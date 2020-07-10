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Дерзкое нападение на авто "Укрпочты": полиция задержала троих человек

10 июля, 19:21

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Водитель "Газели" все еще остается в больнице

Сотрудники уголовного розыска Национальной полиции задержали троих граждан, которые "обоснованно подозреваются" в ограблении автомобиля "Укрпочты" в Полтавской области. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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"Сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны трое граждан, обоснованно подозреваемые в дерзком ограблении автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине. Тех самых, что украли 2 миллиона 700 тысяч гривен", – сообщил Геращенко.

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Замглавы МВД отметил, что на раскрытие преступления понадобилось три дня.

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"Водитель "Газели", над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство, до сих остается в реанимации. Полиция продолжает устанавливать и других лиц, причастных к этому дерзкому преступлению в качестве наводчиков и пособников", – уточнил Геращенко.

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Напомним, утром 7 июля в Полтавской области произошло крупное ограбление – неизвестные взорвали автомобиль "Укрпочты" и украли из него более 2,7 миллиона гривен. Кроме денег, разбойники забрали и табельный пистолет охранника.

Видео: Нацполиция

Позже на сайте местной полиции появились приметы автомобиля, который, вероятно, использовали для нападения. Полицейские призывали тех, кто заметил эту машину, обращаться к стражам порядка.

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Укрпочта задержание Полтавская область Нацполиция Антон Геращенко нападение

Источник: Сегодня

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