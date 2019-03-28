Пожар на газовой заправке в Кропивницком ликвидирован, трое пострадавших

Во время тушения пожара произошло 7 взрывов различной мощности

Фото: facebook.com/krrada.official.

Пожар на газовой заправке в Кропивницком ликвидирован, трое пострадавших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bfe/ce7/5c9bfece7faf6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bfe/ce7/5c9bfece7faf6.jpg 2019-03-28T00:57:04+02:00 Другие регионы Во время тушения пожара произошло 7 взрывов различной мощности

В Кропивницком спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар на автостоянке, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

27 марта в 20:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре с последующим взрывом на автомобильной стоянке по ул. Киевская в городе Кропивницкий.

"По предварительным данным, произошло горение трех грузовых автомобилей (цистерны с газозаправочных оборудованием). Во время тушения пожара произошло 7 взрывов различной мощности с последующим возгоранием рядом расположенных 10 легковых автомобилей, 5 грузовых автомобилей и здания бывшей СТО на площади 200 м2." – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду вечером.

"Пожар локализован в 20:55 и в 22:45 – ликвидирован" – отметили в ГСЧС.

По словам представителей ГСЧС к тушению пожара привлекались 85 человек личного состава и 19 единиц техники 1-го Государственного пожарно-спасательного отряда города Кропивницкий.

Мэр города Андрей Райкович в уточнил, что пострадали двое сотрудников ГосЧС. Их с ожогами доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Причины пожара выясняют специалисты и полиция.

Ранее мы писали, что в Киеве пьяный водитель врезался в заправку. Мужчина пытался убежать с места аварии, но его до приезда сотрудников полиции задержали свидетели. Пьяный водитель сопротивлялся: у одного из свидетелей разбит нос.

Также напомним, что в Одессе на углу улиц Приморской и Военного спуска автомобиль столкнулся с газовой заправкой. В результате прогремели два взрыва и автомобиль загорелся.

А в Василькове Киевской области на автозаправочной станции в результате взрыва газового баллона загорелась машина.

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