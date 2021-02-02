Пожар в ТЦ в Николаевской области: появилось видео первых минут возгорания

В Сети опубликовали видео первых минут пожара в торговом центре в Николаевской области.

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Соответствующее видео опубликовали "Вартови Эспрессо".

Видео: "Вартови Эспрессо".

В отделе лакокрасочных товаров злоумышленник начал разливать легковоспламеняющиеся жидкости. Охранник пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором. Затем он поджег помещение и бросился бежать.

Напомним, 2 февраля в 12:58 в одноэтажном здании крупного торгового центра возник пожар на площади около 800 "квадратов". К тушению привлечены 73 чел. и 19 ед. техники, из них от ГСЧС 65 чел. и 15 ед. техники.

Также известно, что на момент приезда пожарных бригад в торговом центре уже не было людей. Вскоре копы задержали поджигателя торгового центра. Он доставлен в Первомайское управление полиции.

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