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Приезд хасидов в Умань: в Черкасской ОГА рассказали о планах "А" и "Б"

17 августа, 16:59

Руслан Ровик Руслан Ровик

Власти области рассказали о порядке действий в отношении паломников

Власти Черкасской области составили два плана действий в отношении приезда хасидов в Умань, мэр которой ранее выступил против прибытия паломников.

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Как заявил председатель областной государственной администрации Роман Боднар, местные власти не имеют полномочий, чтобы запретить хасидам приезжать в регион, сообщает "Суспільне".

По словам чиновника, были разработаны планы "А" и "Б" относительно действий по приему паломников.

Так, план "А" предусматривает максимальное ограничение количества приезжих: рассматривается вариант временного ограничения чартерных рейсов. Однако в ОГА подчеркнули, что не могут юридически запретить приезд любому гражданину Украины.

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План "Б" состоит в том, чтобы вместе с представителями хасидских организаций составить максимально безопасные маршруты приезда паломников.

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Напомним, ранее против приезда паломников выступил и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

Отметим, что с подобным заявлением выступили и в Израиле. В частности, директор департамента по международным отношениям Министерства здравоохранения Израиля Ашер Шальмон призвал Украину запретить въезд евреев-паломников в Умань из-за коронавируса.

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паломники хасиды умань ОГА Черкасская область
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