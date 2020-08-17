Приезд хасидов в Умань: в Черкасской ОГА рассказали о планах "А" и "Б"

Власти Черкасской области составили два плана действий в отношении приезда хасидов в Умань, мэр которой ранее выступил против прибытия паломников.
Как заявил председатель областной государственной администрации Роман Боднар, местные власти не имеют полномочий, чтобы запретить хасидам приезжать в регион, сообщает "Суспільне".
По словам чиновника, были разработаны планы "А" и "Б" относительно действий по приему паломников.
Так, план "А" предусматривает максимальное ограничение количества приезжих: рассматривается вариант временного ограничения чартерных рейсов. Однако в ОГА подчеркнули, что не могут юридически запретить приезд любому гражданину Украины.
План "Б" состоит в том, чтобы вместе с представителями хасидских организаций составить максимально безопасные маршруты приезда паломников.
Напомним, ранее против приезда паломников выступил и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.
Отметим, что с подобным заявлением выступили и в Израиле. В частности, директор департамента по международным отношениям Министерства здравоохранения Израиля Ашер Шальмон призвал Украину запретить въезд евреев-паломников в Умань из-за коронавируса.
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