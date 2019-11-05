Прилуки простились с загадочно погибшим подростком Денисом Чаленко

Почти вся центральная площадь перед церковью была заполнена людьми

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В городе Прилуки Черниговской области – траур. Местные жители провели в последний путь трагически погибшего девятиклассника Дениса Чаленко. Подросток погиб при невыясненных обстоятельствах, а проститься с парнем пришел весь город.

Почти вся центральная площадь перед церковью была заполнена людьми. Скорбь и слезы не прятали даже мужчины. Проводить парня в последний путь пришли и его одноклассники.

"Он не похож на себя. Никогда не видела, чтобы человек был так на себя не похож. Это абсурд какой-то. Он всех смешил, в последний день все было хорошо", – со слезами на глазах рассказала одноклассница погибшего Екатерина Труш.

Приехали также все родственники парня. Дежурила "скорая", потому что маме Дениса было очень плохо. Она все время сидела неподалеку церкви, не могла найти в себе силы увидеть сына в гробу, желая запомнить его улыбающимся, веселым и живым. Отец Виктор рассказал, что результаты повторной судебно-медицинской экспертизы должны доказать, что их сына убили.

"Буду дальше идти, до конца. Хочу правду узнать. Так же и народ, который здесь собрался, все хотят правду. Чтобы была правда. Люди со мной. Спасибо большое за поддержку", – заявил Виктор Чаленко.

Официальные результаты экспертизы, которую делали вчера в Киеве, должны быть готовы через неделю. Но первые выводы, которые озвучили родителям: травмы Денис получил при жизни.

Родственники и неравнодушные уверены, что ими собрано достаточно доказательств того, что это не был несчастный случай.

Напомним, парня нашли мертвым на железнодорожных путях. Следствие выдвинуло версию о несчастном случае. Но правоохранители уже сообщили "Сегодня", что рассматривают три версии того, что могло произойти с подростком. Одна из них – убийство.

После прощания жители Прилук вместе с родственниками подростка поехали на кладбище хоронить Дениса Чаленко.

Добавим, что после загадочной гибели подростка в Прилукахтело погибшего Дениса Чаленко было отправлено в Киев на дополнительную экспертизу.

Исследование тела проходило в киевском морге после того, как к делу привлекли Главное управление полиции Киева.

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