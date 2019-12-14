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Продавали амфетамин и марихуану по всей области: в Нежине "накрыли" нарколабораторию (фото и видео)

14 декабря, 08:09

Дилерам теперь грозит до десяти лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Сумской области

Фото: ГУНП в Сумской области

В Нежине Черниговской области полицейские разоблачили банду, которая продавала наркотики не только в городе, но и по всей области.

Как рассказали в пресс-службе полиции региона, трое мужчин делали закупки ингредиентов для изготовления "товара" через интернет. Они обустроили лабораторию, в которой самостоятельно изготавливали и фасовали наркотики. Амфетамин и марихуану мужчины реализовывали всеми возможными способами: как путем передачи из рук в руки от продавца к покупателю, так и через интернет. Ставку дилеры делали на молодежь, а сбывали как в розницу, так и оптом.

Отметим, что в качестве одного из ингредиентов для изготовления наркотиков мужчины использовали химические средства для чистки канализации. Сами же в это время защищали от агрессивных химикатов глаза и органы дыхания респиратором.

Сейчас трое задержанных подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Мужчинам грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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наркотики марихуана полиция разоблачение нежин амфетамин Черниговская область

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