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Продавали наркотики в колонии: в Херсоне поймали банду дилеров (фото)

27 июля, 14:45

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Передавали товар "клиентам" двумя способами

В Херсоне полицейские задержали участников преступной группы, которые продавали наркотики осужденным.

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По информации пресс-службы Нацполиции, правоохранители установили организатора банды и семерых его сообщников. Все они ранее судимые жители Херсона в возрасте от 31 до 60 лет.

Как выяснили полицейские, дилеры доставляли "товар" двумя способами: перебрасывали пакеты через забор колонии или передавали в посылках с продуктами питания. Один из участников группы сейчас отбывает наказание в колонии, он отвечал за передачу заказов другим осужденным.

Также установлено, что клиенты переводили средства на банковский счет одного из участников группы или пополняли мобильный счет на определенную сумму, которую потом выводили в наличные.

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Задержали злоумышленников с помощью спецподразделения полиции КОРД во время передачи наркотиков. В колонии, а также по месту жительства фигурантов дела провели обыски. Полиция изъяла расфасованные пакеты с психотропным веществом "соли" и метадоном, ацетилированный опий, марихуану, мобильные телефоны, деньги, ножи и блокнот с "черновыми" записями наркоопераций.

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Пока устанавливают весь круг причастных лиц и поставщиков наркотиков участникам группы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.

Следователи уже начали уголовное производство, злоумышленникам грозит от шести до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее подобный случай произошел в Черниговской области. Там межрегиональная преступная группа сбывала наркотики в Черниговском СИЗО.

А на границе с Венгрией пограничники перехватили курьера с 30 кг героина. Как сообщили в Государственной пограничной службе, опасное вещество было спрятано в автомобиле 35-летнего гражданина Турции.

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наркотики Херсон наркоторговля осужденные

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