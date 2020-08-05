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Проникали ночью в купе: в Сумской области копы "накрыли" банду воров

5 августа, 19:15

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Их подозревают в сотне краж в поездах

В Сумской области правоохранители задержали банду воров, которые орудовали в поездах по всей Украине.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, группу в составе нескольких ранее судимых жителей Конотопа задержали 5 августа. Их подозревают в сотне краж личного имущества и документов пассажиров.

Известно, что в основном в ночное время злоумышленники на машине добирались до населенных пунктов других областей и покупали билеты на поезд в кассе или в интернете. С помощью специального ключа они проникали в купе и быстро опустошали чемоданы пассажиров. После чего возвращались в Конотоп, где сбывали краденое и распределяли между собой деньги.

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В результате обысков по месту жительства злоумышленников копы изъяли сотовые телефоны, планшеты, старинные монеты и похищенные у пассажиров документы. Кроме того, возле гаража одного из фигурантов дела правоохранители обнаружили 7 кустов конопли.

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"Им предварительно сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 УК Украины с последующей переквалификацией данного уголовного преступления по ч. 5 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная организованной группой). Решается вопрос об избрании им меры пресечения", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что копы задержали церковных воров, которые охотились за старинными иконами.

Также напомним, в Киеве пассажиры метро поймали и жестко наказали карманника.

Видео: dtp.kiev.ua
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кража поезда воры полиция пассажиры сумская область
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