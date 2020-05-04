Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,96
29,29
  1. Последние новости Украины

Копы задержали церковных воров: охотились за старинными иконами

4 мая, 05:02

Руслан Ровик

Задержанных подозревают в ограблении церквей в нескольких областях страны

Полицейские обезвредили группировку, членов которой подозревают в совершении серии краж из церквей в нескольких регионах страны.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, по данным следствия, грабители действовали на протяжении трех лет.

Последняя кража произошла 30 апреля – злоумышленники выкрали из храма в селе Михайловка Шаргородского района Винницкой области три иконы 1860 года.

Реклама

В Одессе, Киеве и Хмельницком было проведено одновременно 13 обысков, в ходе которых стражи порядка изъяли большое количество икон, денег и автомобили. Также нашли предполагаемые орудия преступлений.

В тренде
Чтобы не хотелось гулять: синоптики рассказали о погоде на неделю

Был задержан организатор и двое исполнителей. Им сообщили о подозрении по статье "Кража, сопряженная с проникновением в помещение".

Напомним, ранее в Сумской области полицейские разыскивали в больнице серийных церковных воров. В медучреждение супруги попали после того, как их избили после ограбления копилки для пожертвований.

Реклама

Добавим, что в Киеве задержали "сладкую парочку" квартирных воровиз Керчи.На счету подозреваемых семь эпизодов преступной деятельности. Воры заранее намечали квартиру, подбирая ключи, проникали в помещение, похищали ценные вещи и сдавали их в ломбард.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев Одесса грабители Тернополь воры

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 3 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 3 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 4 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 4 мая и все подробности из регионовУкраина
Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)
Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)Другие новости
Сбежавшего после суда криминального авторитета задержали: где скрывался
Сбежавшего после суда криминального авторитета задержали: где скрывался "Дед"Днепр
В Украине сменился
В Украине сменился "лидер" по распространению коронавирусаУкраина
Мировой туризм на карантине: где можно будет отдохнуть в Украине
Мировой туризм на карантине: где можно будет отдохнуть в УкраинеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...