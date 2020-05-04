Копы задержали церковных воров: охотились за старинными иконами

Задержанных подозревают в ограблении церквей в нескольких областях страны

Полицейские обезвредили группировку, членов которой подозревают в совершении серии краж из церквей в нескольких регионах страны.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, по данным следствия, грабители действовали на протяжении трех лет.

Последняя кража произошла 30 апреля – злоумышленники выкрали из храма в селе Михайловка Шаргородского района Винницкой области три иконы 1860 года.

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В Одессе, Киеве и Хмельницком было проведено одновременно 13 обысков, в ходе которых стражи порядка изъяли большое количество икон, денег и автомобили. Также нашли предполагаемые орудия преступлений.

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Был задержан организатор и двое исполнителей. Им сообщили о подозрении по статье "Кража, сопряженная с проникновением в помещение".

Напомним, ранее в Сумской области полицейские разыскивали в больнице серийных церковных воров. В медучреждение супруги попали после того, как их избили после ограбления копилки для пожертвований.

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Добавим, что в Киеве задержали "сладкую парочку" квартирных воровиз Керчи.На счету подозреваемых семь эпизодов преступной деятельности. Воры заранее намечали квартиру, подбирая ключи, проникали в помещение, похищали ценные вещи и сдавали их в ломбард.

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