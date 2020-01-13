Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,59

Пьяное убийство в Херсоне: подозреваемый попал в реанимацию

13 января, 13:47

Недавно Александр Кондалов пытался сбежать из-под домашнего ареста

Иллюстрация

Иллюстрация

В Херсоне подозреваемый в убийстве Александра Тарасенко пытался покончить с собой в СИЗО. Сейчас Александр Кондалов находится в реанимации.

Как сообщает "Херсон типичный", мужчина повредил себе сонную артерию. Врачи уже провели сложную операцию и Александр уже в сознании. Сейчас за ним наблюдает конвой из шести человек.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне арестовали мужчину, который подозревается в убийстве 22-летнего Александра Кондалова. Изменить меру пресечения с домашнего ареста на содержание в СИЗО суд решил после побега главного фигуранта расследования. Из собственного дома в Херсоне 26-летний подозреваемый убежал 6 января. Задержали его через сутки – в Днепропетровской области.

Напомним, в конце ноября в поле неподалеку Херсона нашли закопанным тело 22-летнего местного жителя. У него было перерезано горло. В убийстве подозревают его товарища, который признался: был пьян и после ссоры убил Александра. Во время рассмотрения дела местные жители организовали у прокуратуры Херсона митинг, считая меру пресечения слишком мягкой.

Кроме того, не так давно в Тернополе подозреваемый в совершении крупного ДТП сбежал из больницы на инвалидной коляске.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

убийство Херсон самоубийство реанимация подозреваемый попытка самоубийства

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Резонансное убийство в Каховке: стали известны новые улики
Резонансное убийство в Каховке: стали известны новые уликиДругие регионы
Убийство из ревности: в Николаеве мужчина три дня прожил с мертвой женой
Убийство из ревности: в Николаеве мужчина три дня прожил с мертвой женойДругие регионы
В Херсонской области произошла стычка лесников с
В Херсонской области произошла стычка лесников с "черными лесорубами": есть погибшийДругие регионы
В Каховке мужчина, отдыхающий с полицейским, застрелил 26-летнего местного жителя
В Каховке мужчина, отдыхающий с полицейским, застрелил 26-летнего местного жителяДругие регионы
Семья стрелка приходила в реанимацию: мать погибшего в Каховке рассказала новые подробности
Семья стрелка приходила в реанимацию: мать погибшего в Каховке рассказала новые подробностиДругие регионы
В Каховке простились с Владимиром Чебукиным: в городе готовы к новым протестам
В Каховке простились с Владимиром Чебукиным: в городе готовы к новым протестамДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...