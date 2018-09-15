Ракетомобиль и стол на колесах: в Черкассах прошли гонки на самодельных авто

В оригинальных автомобильных гонках "Крутой спуск" в Черкассах приняли участие 15 команд. С юмором и спецэффектами нелегкую трассу они проходили на "сумасшедшем локомотиве", "безумном ракетомобиле", мультяшных тачках и даже письменном столе на колесах.

За рулем "Офиса на колесах" трое друзей, которые подсмотрели идею в американском шоу, боролись за победу в номинации "Самые креативные".

"Это офисный стол с принадлежностями – эффектно, ярко. Мы хотим не просто как можно дальше уехать, но и чтобы было это красиво и весело", – рассказал Сергей Кукушкин – участник команды, чей транспорт разлетелся посередине трассы.

Яркая фантазия и никакой механики – вот главные условия соревнований, которые организаторы посвятили дню города.

"Автомобиль не более ста килограммов, машинка без водителя, наличие тормозов и руля, фантазия для всех участников, чтобы они выплеснули все свои эмоции", – рассказал организатор соревнований "Крутой спуск"Андрей Яременко.

Всего в соревнованиях приняли полтора десятка самодельных авто. Финиша добрались 12 из них.

Ранее в Черкассах прошли необычные гонки на тракторе.

Не так давно в Кривом Роге открыли сезон "Гонок на выживание". Экстремальное событие организаторы решили посвятить Дню Европы, а также 243-й годовщине основания города.

А 29 апреля, в селе Раково Закарпатской области прошли гонки улиток. Организаторы утверждают, что это первые гонки улиток в Украине.