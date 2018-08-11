Распространял детскую порнографию: в Херсоне разоблачили нелегального мигранта

Сегодня, 05:45

Мужчине грозит от пяти до семи лет лишения свободы


Фото: ГУНП в Херсонской области

Фото: ГУНП в Херсонской области

Фото: ГУНП в Херсонской области

Фото: ГУНП в Херсонской области

В Херсоне правоохранители разоблачили нелегального мигранта из Италии, который распространял через интернет детскую порнографию. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Мужчину разоблачили в рамках операции "Мигрант". Как выяснилось, 50-летний гражданин Италии больше года нелегально находится на территории Украины. Он арендовал в Херсоне квартиру и распространял детскую порнографию через интернет.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.301 Уголовного кодекса Украины "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов"", – отметили в полиции.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Сейчас назначено проведение ряда необходимых экспертиз, продолжаются следственные действия.

Не так давно на одном из заводов в Овидиопольском районе Одесской области правоохранители разоблачили восемь нелегальных мигрантов.

Ранее мы писали о том, что в ходе оперативно-превентивных мероприятий под условным названием "Мигрант" уже объявлено о подозрении 392 иностранцам-нарушителямВ ходе спецоперации были выявлены 539 уголовных преступлений, совершенных иностранцами. 
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