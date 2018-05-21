Мы выдворяем, а они возвращаются: Князев подвел итоги операции "Мигрант"

В ходе оперативно-превентивных мероприятий под условным названием "Мигрант" объявлено о подозрении 392 иностранцам-нарушителям. Об этом на межведомственном совещании сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба ведомства.

"Участие в совещании приняли руководители Национальной полиции, Государственной миграционной и Государственной пограничной служб. Эта операция – уже вторая такая совместная отработка. Оно продолжается с февраля этого года и нацелено на документирование противоправной деятельности организованных групп и преступных организаций. В частности, тех, которые созданы на этнической основе и могут влиять на криминогенную ситуацию в регионах и в стране", – говорится в сообщении.

Сергей Князев отметил, что во время спецмероприятий были четко определены ряд проблемных вопросов, в частности, юридических, стоящих перед правоохранительными органами в противодействии преступной деятельности иностранцев.

"Если мы выдворяем сотни людей, не используя механизм запрета въезда, то этому человеку ничего не мешает вернуться в Украину через другой пропускной пункт, даже через сутки-двое. Это бесполезно потраченное время сотрудников полиции. Кроме того, необходимо наладить совместную коммуникацию Нацполиции, Государственной пограничной и Государственной миграционной службы о доступе к информации, находящейся в базах данных наших ведомств", – подчеркнул глава Нацполиции.

Так, в ходе спецоперации были выявлены 539 уголовных преступлений, совершенных иностранцами. 392 лицам сообщено о подозрении. Выявлено 42 "криминальных авторитета" из числа иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Из них задержаны семь так называемых "воров в законе".

Кроме того, установлено, что в течение этого года, на территории Украины иностранцами совершено 950 преступлений.

По 521 иностранцу и лицу без гражданства было принято решение о принудительном возвращении или выдворении за пределы государства. Из них – 322 решения были одобрены и выполнены.

Напомним, ранее стало известно, сколько иностранцев выгнали из Украины за годы независимости.