Разбили кресты и изуродовали памятники: в Сумской области рабочие устроили погром на кладбище (видео)

В Сумской области работники фирмы сделали целый погром на кладбище. Их наняли, чтобы спилить аварийные деревья, однако после себя сотрудники оставили разбитые надгробные плиты, отбитые кресты и изуродованные памятники.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Видео: Сегодня

Всего на кладбище более 60 изуродованных могил. Станислав Евтушенко ищет под завалами могилу своего деда. Возмущается: на сельском кладбище хозяйничали варвары. По его словам, позвали специалистов аж из столицы, чтобы те убрали сухие деревья. А те повели себя, как дикари.

Между могилами несколько мужчин впопыхах поднимали памятники с землей. Это – те же специалисты, которые должны убрать аварийные деревья. Однако признавать, что все пошло не по плану, не хотят.

Община заплатила киевской фирме почти 100 000 гривен.

"Согласно условиям договора, они должны его срезать, положить. А вывоз возлагается на коммунальное предприятие", – сказал глава Недригайловской общины Константин Волков.

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Председатель общины дал неделю, чтобы киевляне привели в порядок поврежденные могилы. Предпринимателей проверяют полицейские. Они начали производство за нарушение безопасности во время спиливания деревьев.

Местные жители требуют суровых наказаний – за вандализм и надругательство над захоронениями. А это уже предусматривает заключение.

Кроме того, следователи выясняют, не те ли гости самовольно спилили сосну в лесополосе. Неизвестные украли древесины на 300 000 гривен неподалеку другого кладбища. Туда для уборки ранее пригласили эту же столичную фирму.

Напомним, в Луцке школьники танцевали на могилах и фотографировались с портретами.

Кроме того, в Одесской области задержали вандала, который надругался над могилами.

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