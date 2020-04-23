Резко стало плохо: в Житомирской области от коронавируса умер 55-летний мужчина

Сегодня, 23 апреля, в Житомирской области зафиксировали уже седьмой летальный случай от коронавирусной инфекции. Умер житель Малина (1964 года рождения). Об этом сообщил глава областной государственной администрации Виталий Бунечко во время брифинга.
"К сожалению, в результате осложнений, вызванных COVID-19, 23 апреля умер 55-летний мужчина из Малина", – рассказал Бунечко.
По словам начальника управления здравоохранения ОГА Николая Суслика, человек заболел еще 10 апреля, 13-го – обратился к врачам и в этот же день был госпитализирован.
"15 апреля ПЦР-исследования подтвердили диагноз – обнаружили коронавирус в организме. Пациент имел сопутствующие патологии, и все время был на стационарном лечении. 23 апреля утром его состояние резко ухудшилось. Врачи пытались сделать все, чтобы спасти жизнь, но болезнь оказалась сильнее", – сообщили в Житомирской ОГА.
Напомним, по состоянию на 23 апреля 2020 года в Житомирской области зарегистрировано 304 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Первый летальный случай от COVID-19 в регионе произошел в городе Радомышле еще 13 марта: там умерла 71-летняя женщина. Еще три летальных исхода позже были зафиксированы в Бердичеве, а 19 и 20 апреля умерли двое жителей Черняховского района. Таким образом, в Житомирской области зафиксировано уже семь летальных случаев от коронавируса.
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