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Резня в Кривом Роге: убийца вел "тетрадь смерти" (фото)

9 ноября, 17:33

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Тетрадь была в рюкзаке задержанного

В Кривом Роге Тарас Усенко, который набросился на людей с ножом и убил двух человек, вел "тетрадь смерти". Он заявил, что записывал туда информацию о будущих жертвах.

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Об этом сообщает "Весь Кривой Рог".

Эта тетрадь была в рюкзаке, когда его задержали. Так, на опубликованных фото видно, что в тетради есть несколько слов на английском языке и много арабских и римских цифр, а также кириллические и латинские буквы.

"Руководствуясь этими каракулями злодей убил двоих мужчин и ранил восьмерых, в том числе – семилетнего ребенка" – написали в СМИ.

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Также сосед подозреваемого рассказал, что Усенко всегда был улыбчивым и приветливым. Но в тот день он прошел мимо с угрюмым видом, сел в транспорт и уехал на 97 квартал.

Напомним, замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что в результате резни, устроенной на нескольких улицах Кривого Рога, погибли отец и сын Косицкие, а задержанный за их убийство, скорее всего, психически ненормальный.

В связи с трагедией в Кривом Роге объявили 9 ноября днем траура.

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убийство Кривой Рог тетради
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