Резонансное ДТП в Сумской области: жена прокурора насмерть сбила девушку

От полученных травм пешеход скончалась на месте ДТП

Фото: из открытых источников.

Резонансное ДТП в Сумской области: жена прокурора насмерть сбила девушку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/524/a12/5ca524a12ac44.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/524/a12/5ca524a12ac44.jpg 2019-04-09T11:31:00+03:00 Другие регионы От полученных травм пешеход скончалась на месте ДТП

В Сумской области жена сотрудника местной прокуратуры и дочь депутата одного из районных советов, управляя автомобилем Toyota, насмерть сбила девушку. Резонансное ДТП произошло 30 марта, сообщили в пресс-службе полиции в Сумской области.

Смертельное ДТП произошло на трассе Полтава-Сумы на выезде из города Тростянец. Под колеса Toyota Rav4 попала девушка 1995 года рождения. По версии полиции, на момент наезда она шла по неосвещенной части дороги. От полученных травм пешеход погибла на месте.

Местные СМИ сообщают, что, по словам родителей погибшей, их дочь сбила жена прокурора Сергея Вакулы, дочь депутата Ахтырского райсовета, бывшего главы Ахтырской РГА и бизнесмена Виктора Сугака. Родители погибшей девушки считают, что расследование ДТП проводится необъективно, так как дело оставили в Ахтырке, где отец имеет большое влияние.

Пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко подтвердила, что процессуальное руководство по делу на данный момент осуществляет Ахтырская местная прокуратура. Но, учитывая выраженную близкими погибшей позицию, чтобы не допустить спекуляцию и необоснованных претензий, прокурор региона принял решение ходатайствовать перед руководством Генеральной прокуратуры Украины о передаче уголовного производства для дальнейшего расследования в другую область.

"Следовательно, в понедельник, 8 апреля 2019, в ГПУ направлено соответствующее письмо и материалы уголовного производства", - отметила Науменко.

Также пресс-секретарь добавила, что для расследования причин и обстоятельств ДТП уже назначен ряд необходимых экспертиз, изучено видео с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано движение по городу водителя и погибшей.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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