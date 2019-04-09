Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Резонансное ДТП в Сумской области: жена прокурора насмерть сбила девушку

Сегодня, 11:31

От полученных травм пешеход скончалась на месте ДТП

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников.
Резонансное ДТП в Сумской области: жена прокурора насмерть сбила девушку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/524/a12/5ca524a12ac44.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/524/a12/5ca524a12ac44.jpg Другие регионы От полученных травм пешеход скончалась на месте ДТП

В Сумской области жена сотрудника местной прокуратуры и дочь депутата одного из районных советов, управляя автомобилем Toyota, насмерть сбила девушку. Резонансное ДТП произошло 30 марта, сообщили в пресс-службе полиции в Сумской области.

Смертельное ДТП произошло на трассе Полтава-Сумы на выезде из города Тростянец. Под колеса Toyota Rav4 попала девушка 1995 года рождения. По версии полиции, на момент наезда она шла по неосвещенной части дороги. От полученных травм пешеход погибла на месте.

Местные СМИ сообщают, что, по словам родителей погибшей, их дочь сбила жена прокурора Сергея Вакулы, дочь депутата Ахтырского райсовета, бывшего главы Ахтырской РГА и бизнесмена Виктора Сугака. Родители погибшей девушки считают, что расследование ДТП проводится необъективно, так как дело оставили в Ахтырке, где отец имеет большое влияние.

Пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко подтвердила, что процессуальное руководство по делу на данный момент осуществляет Ахтырская местная прокуратура. Но, учитывая выраженную близкими погибшей позицию, чтобы не допустить спекуляцию и необоснованных претензий, прокурор региона принял решение ходатайствовать перед руководством Генеральной прокуратуры Украины о передаче уголовного производства для дальнейшего расследования в другую область.

"Следовательно, в понедельник, 8 апреля 2019, в ГПУ направлено соответствующее письмо и материалы уголовного производства", - отметила Науменко.

Также пресс-секретарь добавила, что для расследования причин и обстоятельств ДТП уже назначен ряд необходимых экспертиз, изучено видео с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано движение по городу водителя и погибшей.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег ДТП, прокурор, девушка, сумская область, резонансное дело

Вы сейчас просматриваете новость " Резонансное ДТП в Сумской области: жена прокурора насмерть сбила девушку". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве лоб в лоб столкнулись трамваи, есть пострадавшие

Сегодня, 00:23

В результате столкновения пострадали три человека, они были оперативно госпитализированы

Гибель Владимира Слабовского: полиция сообщила обстоятельства трагедии под Киевом

Вчера, 12:43

ДТП произошло около 15:00 в воскресенье, 7 апреля, в районе села Таценки

Прятался в лесу. Задержан 19-летний водитель, сбивший насмерть двух девушек под Киевом

Вчера, 13:55

Парень скрывался в лесу два дня, а потом обустроил себе ночлег в одном из заброшенных домов

Жуткое ДТП на Закарпатье: байкер протаранил легковушку

Вчера, 12:32

Участниками аварии оказались 17-летний юноша и 71-летний пенсионер

Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка

Видео танцующей гимнастки собрало более 30 миллионов просмотров

Как выглядят сейчас дети-актеры из культовых советских фильмов

Команда Зеленского озвучила, как будут бороться с коррупцией

Почему люди вздрагивают во сне

Крупнейший авиадвигатель в мире проходит заключительные испытания

Диета Пятнашки: как похудеть всего за 5 дней

UFC 148. Убийственный нокаут Петиса в прыжке. Видео

Что делать, если у автомобиля отказали тормоза

Почему нельзя ездить на зимних шинах летом
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь

Культовые роли в СССР не по своему возрасту. Фото

Имена, которые сулят трудности твоему ребенку