Родился в рубашке: врачи рассказали о спасении шестилетнего мальчика

По словам медиков, всего несколько минут отделяло ребенка от смерти

Фото: Сегодня

В Полтавской области врачи с трудом спасли шестилетнего Ивана Федотова, на которого упала тяжелая ветка и едва не придавила его насмерть. По словам медиков, от смерти мальчика отделяло всего несколько минут.

Ребенок до сих пор льнет к бабушке и постоянно плачет, он все еще не пришел в себя после того, как на него упало огромное дерево.

"Вот там, она прост так легла на него и передавила ему вот так шею", – рассказала мать мальчика.

По словам очевидцев, ветка старого клена упала, когда семья сидела во дворе.

"Она меня по спине ударила, поцарапала. Смотрю, что сын старший сидит, за голову держится, думаю, может, пробила голову", – вспомнила Татьяна Федотова, мать мальчика.

Она только через несколько секунд поняла, что младшего сына придавило веткой. Он как раз проезжал на велосипеде и не успел отскочить.

"Я подошла, ветки вот так раскрыла, смотрю, а он синий", – поделилась она эмоциями.

Доставали ребенка всем селом. Время шло на минуты.

"Сказали врачи: еще бы минуты четыре, и он просто от страха, от всего этого, он бы задохнулся", – рассказала женщина.

Из районной больницы ребенка решили отвезти в Полтаву: подумали, что у него повреждены спинные позвонки и травмирован живот. Впрочем, томография и УЗИ не подтвердили предварительного диагнозы. Медики говорят, что парню повезло.

"К сожалению, такие травмы вызывают, я достаточно на своем веку видел травмы, когда дети потом на всю жизнь были прикованы к инвалидной тележке. В данном случае, он родился в рубашке", – объяснил Николай Гриценко, заведующий хирургическим отделением Полтавской городской больницы.

Дерево, которое упало на мальчика, растет на территории села. И спилить его должны были местные власти. Однако там говорят, что ни родители ребенка, ни соседи письменно об этом не попросили.

"Мы все выносим на сессию, и депутаты никогда против не бывают, или если даже такой случай, что распоряжением, то я распоряжением головы пишу – даю разрешение на спил таких деревьев аварийных", – рассказал Григорий Третяк, Петракиевский сельский голова.

Теперь сельские власти хотят проверить все деревья в селе. Тем временем, полиция устанавливают виновных.

А мальчик пока что останется под присмотром врачей. Ваня надеется, что травма не помешает ему в сентябре впервые пойти в школу.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Полтавской области бойцовская собака породы питбуль набросилась на маленькую девочку в Кременчуке и покусала ребенка.

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