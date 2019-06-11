В Харьковской области собака сильно покусала пятилетнюю девочку

Ребенок получил многочисленные укусы головы

Фото: Pixabay

В Чугуеве пятилетняя девочка попала в больницу после нападения собаки. Ребенок получил многочисленные укусы головы, сообщили в пресс-службе полиции в Харьковской области.

Инцидент произошел 8 июня. Как рассказали родственники пострадавшей девочки, ребенка покусал соседский пес, который сорвался с привязи. Девочка получила многочисленные укусы головы. Сейчас ребенка уже отпустили с больницы, угрозы жизни девочки нет.

"Информация внесена в журнал единого учета Чугуевского отдела полиции. Сейчас сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению обстоятельств инцидента и привлечения к ответственности лиц, по вине которых произошла данная ситуация", – рассказали в полиции.

Отметим, что это не первый случай в Харьковской области. Ранее пятилетнюю девочку за голову покусала собака, когда она вместе с мамой и младшей сестрой возвращалась домой из детсада. Пес набросился на ребенка на узенькой дорожке.

А в частном секторе Днепровского района Запорожья ранее овчарка набросилась на шестилетнюю девочку и нанесла ей серьезные ранения.

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