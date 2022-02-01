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В Кременчуге закрывают детские клубы: в чем причина (видео)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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1 февраля, 18:42
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В Кременчуге работает 28 детских клубов по месту жительства, но уже через три недели их должно остаться всего 18
Несколько месяцев назад педагогам и родителям сообщили, что занятий в клубе больше не будет

В Кременчуге Полтавской области закрывают детские клубы. Сотрудников – пенсионеров увольняют, а детей переводят в переполненные учреждения.

Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

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"Сегодня последний день. Клуб закрывается. Но дети пришли, потому что они знают, что клуб закроется, хоть Наталья Владимировна последний раз пообщается", – говорит педагог-организатор клуба "Радуга" Наталья Дидей.

Для десятков детей из соседних дворов клуб в кременчугской пятиэтажке – уже история.

"Я не умела играть в шашки, а тут меня научили", – сказала девочка Катя, посещающая клуб.

Последний день в клубе – многолюдно, родители не скрывают разочарования. Им жаль, что клуб закрывается, потому что детям было интересно. А еще этот клуб был бесплатным.

В чем причина закрытия?

Два месяца назад и педагогов, и родителей ошарашили: занятий больше не будет. За досуг детей идет настоящая борьба, потому что такой случай – не единичный.

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В Кременчуге работает 28 детских клубов по месту жительства. Но уже через три недели их должно остаться всего 18.

В мэрии говорят, что не закрывают, а переформатируют клубы, где мало детей и их объединяют.

"Только на заработную плату этих педагогов тратится более 9 миллионов гривен в год. Педагогам всем предложены места в кружках, которые будут перенесены", – сказал директор Департамента по делам семей и детей Кременчугского горсовета Андрей Макаров.

Что говорят педагоги?

Но педагоги, которые уже на пенсии, не боятся говорить, что выбора им просто не дали.

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"Директор вызвал и сказал, что работы у нас нет. Спросил: "Хотите пойти уборщицей на 5 клубов?". Я сказала, что не хочу", – рассказала педагог-организатор клуба "Прометей" Анна Кабанова.

Как реагируют родители?

Родители не на камеру говорят, что тренажерный зал, который сейчас для подростков бесплатный, станет платным. Да и условия – более чем сомнительные.

"Туда, куда нам предложили перевести детей, там нет ремонта – вообще нет ремонта. Там просто одна комната зашпаклеванная, а во второй протекает крыша, там даже не включают свет, потому что будет замыкание", – сказала одна из мам Юлия Артемьева.

Родители сомневаются, что через две недели в клубе успеют сделать ремонт. А если детям не создадут нормальные условия – готовы перекрывать дороги.

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