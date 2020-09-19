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Рош ха-Шана 2020: что сейчас в Умани после ежегодного приезда хасидов (фото)

19 сентября, 11:02

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В этом году Рош ха-Шана прошло "максимально в молитве"

В Умани Черкасской области прошло празднование еврейского Нового года. В город на Рош ха-Шана приехали более двух тысяч паломников-хасидов. Корреспондент "Сегодня" побывал на месте событий и узнал, как все происходило.

"Ночь прошла спокойно, верующие пришли на могилу в 19:05, когда зашло солнце и началось Рош ха-Шана. Никаких нарушений правил безопасности мы не видели. Люди спокойно шли к могиле, молились, ни пьяных, ни неадекватных людей мы не видели. Я бы сказал, что этот Рош ха-Шана прошел "максимально в молитве". На утро даже не было мусора. На данный момент ситуация в городе также спокойная, хасиды просыпаются, выходят на улицы. На улице Пушкина людей мало, как известно, хасидов приехало в этом году около 2500 тысяч", – рассказал корреспондент "Сегодня" Евгений Назаренко.

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Напомним, в Умани накануне Рош ха-Шана усилили карантинные меры. Теперь там ежедневно проводят дезинфекцию автомобилей Национальной полиции, мусоровозов, мусорных контейнеров и оборудованных для них площадок.

А о том, что происходило в городе вчера, смотрите в сюжете "Сегодня":

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паломники хасиды умань Рош ха-Шана

Источник: Сегодня

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