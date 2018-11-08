Руководство Житомирской колонии заподозрили в бесчеловечном обращении с заключенными

В Житомирской исправительной колонии, где с проверкой побывали представители Генеральной прокуратуры, был обнаружен ряд систематических нарушений. В частности, заключенных использовали для нелегальных работ, не предоставляли им врачебную помощь и вынуждали жить в антисанитарных условиях.

"На протяжении последних двух лет осужденные необоснованно использовались для выполнения работ без заключения трудовых договоров. В учреждении не велось лечение осужденных. Отсутствуют самые необходимые лекарства и средства для оказания медицинской помощи. Большинство жилых, бытовых и производственных помещений находятся в антисанитарном состоянии", – подчеркнул спикер ГПУ Андрей Лысенко в своем Facebook.

По мнению прокуроров, подобные условия содержания заключенных можно расценивать как "бесчеловечное обращение с людьми".







Более того, проверка установила, что в колонии существует "определенная система незаконного влияния на заключенных из числа злостных нарушителей режима", которые пытались "возродить воровские традиции и минимизировать влияние органов государственной власти". По данным ГПУ, эти люди имели улучшенные условия проживания – их комнаты были оборудованы индивидуальным отоплением, мебелью и бытовыми приборами.

"Указанное помещение закрывается на замок, ключи от которого были не у администрации учреждения, а у одного из наиболее злостных нарушителей режима", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Запорожье суд вынес приговор бывшему начальнику Беленьковской исправительной колонии №99, которого обвиняли в вымогательстве и получении взятки от заключенного – пять лет тюрьмы.

Также мы писали о том, как в "Южной исправительной колонии №51" Одессы заместитель начальника попался на попытке украсть тротуарную плитку в тюрьме. Чиновника заподозрили в том, что он приказал осужденным демонтировать металлическую тротуарную плитку с пола одного из помещений, а потом попытался вывезти ее без каких-либо сопроводительных документов.