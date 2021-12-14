Самоубийства продолжаются: в Черкассах на мосту любви нашли мертвую девушку

Это не первое самоубийство на этом месте

Ранее на мосту любви в Черкассах неоднократно совершали самоубийства/Коллаж: "Сегодня"

В Черкассах, где недавно пьяный мужчина посреди улицы ударил ножом подростка, нашли мертвой 21-летнюю девушку. Ее обнаружили вблизи моста любви.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор КП "Дирекция парков" Сергей Рубан.

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Детали

Мост любви в городе был закрыт, однако 21-летняя девушка, вероятно, перелезла через забор и спрыгнула с него. Она погибла на месте происшествия.

"На этой неделе КП "Дирекция парков" обратится с письмом в Черкасский городской совет, в котором будем просить предусмотреть средства для безопасности моста", — сообщил директор КП "Дирекция парков" Сергей Рубан.

Смерть подтвердили в полиции

В комментариях к публикации Сергея Рубана, смерть девушки подтвердила пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк. Личность погибшей установили. Девушка — 2000 года рождения.

Мост самоубийств?

Это не первый случай, когда с моста любви в Черкассах падают люди. Многие совершали самоубийства.

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Май, 2008 год — самоубийство 38-летнего логопеда из детсада. Женщина прыгнула с моста на глазах десятков гостей свадьбы, которые как раз поднимались туда, чтобы выпить шампанского.

Июль, 2009 год — под мостом обнаружили тело 18-летней девушки.

27 июня 2016 года — с моста прыгнул 36-летний мужчина, который через несколько дней умер в реанимации.

2 июля 2016 года — ночью счеты с жизнью свел 19-летний юноша.

2 августа 2016 года — "счастливый случай": в последний момент охранник парка остановил девушку, которая уже перелезала через перила.

12 августа 2016 года — самоубийство 17-летнего юноши.

19 октября 2017 года — самоубийство 40-летней женщины.

13 ноября 2017 года — самоубийство 35-летнего мужчины.

9 декабря 2017 года — еще один "счастливый случай". Профессиональный спасатель Константин Проценко уговорил парня не прыгать с моста.

21 апреля 2020 года — счеты с жизнью свел 22-летний парень из большой Буримки.

12 мая 2020 года — под мостом обнаружено тело 40-летнего мужчины.

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