Самый комфортный город в Украине: почему Винница побеждает четвертый год подряд

Четвертый год подряд Винница побеждает во всеукраинском муниципальном опросе, помимо нее тройке лидеров – Харьков и Луцк.

Еще 12 лет назад Винница утопала в стихийных рынках, общественный транспорт был в аварийном состоянии. Однако со временем в городе начались изменения – начали восстанавливать дороги, парки, скверы, городской транспорт, обеспечили решение ряда других проблем.

Город стал доступным для людей с инвалидностью, появилось расписание транспорта, низкопольные троллейбусы, трамваи, автобусы.

Кроме того, в Виннице началась борьба с бюрократической волокитой – открылся первый в Украине прозрачный офис. Также удалось существенно сократить безработицу – мэрия побуждает предпринимателей создавать новые рабочие места с конкурентными зарплатами. Развитие малого и среднего бизнеса, предпринимательства, промышленности дает возможность увеличить поступления в городской бюджет, создать новые рабочие места.

Сегодня Виннице – 655 лет, на улицы города для празднования вышли более ста тысяч человек. Развлекают их музыкальные коллективы из Грузии, Польши и Румынии. Горожане также соревновались в рыцарских боях и на боксерских рингах.

Как сообщалось, в Украине составили рейтинг городов по комфорту жизни. В лидерах оказались Винница и Харьков, в аутсайдерах — Запорожье и Кропивницкий.

Ранее мы рассказывали, на что жалуются в разных городах Украины. Винница стала абсолютным рекордсменом по числу тех, кто увидел улучшение коррупционной обстановки — здесь таких набралось 16%.



