Сбил насмерть школьницу и сбежал: в Черниговской области задержали водителя

От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия

/ Фото: Нацполиция

Полицейские Черниговской области задержали водителя, который на Киевской трассе насмерть сбил девятиклассницу и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Трагическое событие произошло в селе Ивановка Черниговского района. Мужчина сбил девочку 2005 года рождения. Она пересекала дорогу вне пешеходного перехода на неосвещенном участке дороги. От полученных травм ребенок погиб на месте, а водитель скрылся.

Полиция ввела операцию "Перехват" и подняла по тревоге личный состав. Полицейские нашли его с помощью камер видеонаблюдения.

На месте дорожно-транспортного происшествия правоохранители изъяли обломки зеркала и переднего бампера Wolksvagen, сделали слепки протектора шин. Сейчас с водителем проводятся следственные действия. Решается вопрос о помещении его в изолятор временного содержания.

Открыто уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Напомним, ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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