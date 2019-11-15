Сбил женщину и пытался сбежать: в Черкассах с погоней задержали водителя легковушки

Фото: ГУНП в Черкасской области

В Черкассах полицейские с погоней задержали водителя Mercedes, который на огромной скорости сбил женщину и пытался скрыться с места ДТП.

Как рассказали в местной полиции, инцидент произошел утром 15 ноября на улице Благовестной. От сильного удара женщину подбросило на несколько метров вверх. Бампер легковушки рассыпался, а передняя часть автомобиля была деформирована. Шокированные люди еще не успели опомниться от увиденного, как водитель выскочил из машины и затащил сбитую женщину на заднее сиденье и начал собирать обломки.

Водитель быстро уехал с места, а люди пешком бросились вдогонку. Свидетелем ДТП стал полицейский, который ехал на суточное дежурство. Коп начал преследовать водителя. Во время погони Mercedes врезался в автомобиль полицейского.

Когда легковушку все же удалось остановить, к его водителю подбежали люди и начали с ним потасовку. Чтобы избежать самосуда, полицейский отгородил мужчину и вызвал на место "скорую" и своих коллег.

Сбитую женщину в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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