СБУ задержала женщину, переправлявшую украинок в московские бордели

Фото: СБУ

В Сумской области на границе правоохранители задержали женщину, которая под "патронатом" российских правоохранителей переправляла девушек в российские бордели. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, жительница Николаевской области с 2013 года проживает в Москве. Она организовала подбор и переправки через границу женщин для "работы" в сфере предоставления интимных услуг на территории России. Женщина подбирала украинок из разных областей через объявления в сети интернет и через своих сообщников и "трудоустраивала" их в московские бордели.

Фото: СБУ

Преступницу задержали на международном автомобильном пункте пропуска "Бачевск" при попытке переправки через границу трех жительниц Кировоградской области.

Реклама

"Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины, задержанной объявлено о подозрении", - рассказали в СБУ.

На данный момент продолжаются следственно-оперативные действия и устанавливаются все обстоятельства дела.

Напомним, в Одессе будут судить иностранку, отправлявшую украинок в бельгийские бордели. Попалась полиции в "Борисполе".

Ранее харьковские пограничники перекрыли канал "поставки" украинок в сексуальное рабство в Россию. Организатора незаконной схемы задержали, а с девушками провели профилактическую беседу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама