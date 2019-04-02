В Одессе будут судить иностранку, отправлявшую украинок в бельгийские бордели

Об "особенностях" предстоящей работы злоумышленница сообщала, когда получала согласие потерпевших

Фото: Pixabay

В Одессе будут судить иностранку, отправлявшую украинок в бельгийские бордели //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/34e/44d/5ca34e44d1a7f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/34e/44d/5ca34e44d1a7f.jpg 2019-04-02T15:03:31+03:00 Одесса Об «особенностях» предстоящей работы злоумышленница сообщала, когда получала согласие потерпевших

В Одессе будут судить гражданку Бельгии, которая отправляла украинок в сексуальное рабство, за что была задержана в январе в международном аэропорту "Борисполь". Как сообщили в прокуратуре Одесской области, сегодня прокуратура направила в суд дело в отношении указанной иностранки.

"Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении иностранки, которая занималась торговлей молодыми женщинами. Сейчас подозреваемая по ходатайству прокуратуры находится под стражей", – сообщили в ведомстве.

По данным правоохранителей, с молодыми женщинами иностранка знакомилась в Интернете. Например, одна из девушек нуждалась в значительной сумме денег для решения серьезных проблем со здоровьем. Узнав о ее жизненных трудностях, злоумышленница предложила ей работу за рубежом, убеждая, что это поможет решить все финансовые проблемы.

Об "особенностях" предстоящей работы злоумышленница сообщала, когда получала согласие потерпевших. В частности, поясняла, что им предстоит оказывать сексуальные услуги в бельгийских борделях.

Подозреваемая является бывшей гражданкой Украины, которая выехала в Бельгию, где в 1992 году получила гражданство.

Досудебное расследование осуществляли следователи Главного управления Нацполиции в Одесской области по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Ранее харьковские пограничники перекрыли канал "поставки" украинок в сексуальное рабство в Россию. Организатора незаконной схемы задержали, а с девушками провели профилактическую беседу.

Напомним, недавно в аэропорту Запорожья сотрудники СБУ задержали торговку людьми, которая пыталась переправить двух девушек в одну из стран Ближнего Востока. Как выяснилось, жительница Мариуполя занималась переправкой молодых украинок за границу, обещая им работу в заведениях общепита, а также значительные заработки. На самом же деле девушек заставляли отрабатывать деньги, оказывая интимные услуги. За каждую переправленную девушку злоумышленница получала 300 долларов.

Также мы сообщали о том, что от торговли людьми уже пострадало более 230 тысяч украинцев. Также мы писали о мнении экспертов по поводу того, кто больше других рискует попасть в рабство.

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